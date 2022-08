Matteo Salvini: "Subito intervento di guerra": cosa può cambiare

29 agosto 2022 a

Matteo Salvini sa cosa va fatto subito per evitare il tracollo del portafoglio degli italiani. Schiacciati da una crisi senza fine e dall'aumento vertiginoso dei costi dell'energia, milioni di famiglie hanno dovuto fare i conti con un potere di acquisto azzerato.

E così il leader della Lega ha proposto un armistizio immediato in campagna elettorale per dare risposte concrete agli italiani. "In Francia dal primo gennaio di quest’anno il tetto massimo all’aumento delle bollette imposto dallo Stato è il 4%... Copiamo il modello francese", ha affermato il leader della Lega durante un comizio a Reggio Calabria. Contro il caro energia, secondo il segretario della Lega serve "un intervento urgente, di guerra. Siamo in guerra contro il Covid e perché c’è una guerra in corso. In tempi di guerra occorrono soluzioni rapide e concrete. La proposta della Lega a tutta la politica italiana, da Letta a Conte, è: dividiamoci su altro ma riconvochiamoci subito in Parlamento, riuniamo subito il Consiglio dei ministri perché la bolletta della luce o del gas non è di destra o di sinistra".

E ancora: "Riapriamo il Parlamento anche oggi se serve, convochiamo il Consiglio dei Ministri anche oggi se serve e - ha aggiunto - adottiamo il modello francese. Non facciamo una proposta vaga: dare soldi a chi produce e distribuisce energia per fissare un tetto massimo. In Francia è del 4%, in Italia vogliamo fissarlo al 10%-15% di aumento? Non è possibile che adesso ci sia il 300%", ha sottolineato. Per Salvini "settembre è dietro l’angolo e rischia di essere una pandemia, una strage, non di morti ma di posti di lavoro".