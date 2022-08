Alessandra Ghisleri, il sondaggio: chi sorpassa Berlusconi. E la Meloni vola...

31 agosto 2022 a

a

a

Forza Italia di Silvio Berlusconi è stata sorpassata dal Terzo polo, composto da Azione e Italia Viva. E' quanto emerge dalla rilevazione di Euromedia Research, come scrive Alessandra Ghisleri su La Stampa. Il sondaggio rivela che le cifre del sorpasso di Calenda ai danni del Cav sono comunque minime. Quest'ultimo, infatti, sarebbe al 7%, mentre il leader di Azione sarebbe al 7,4 nelle intenzioni di voto. "La novità espressa dal partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi appare oggi maggiormente rinvigorita di fronte a un partito, quello di Forza Italia, che deve affrontare una campagna elettorale da outsider di coalizione".

Cav presidente, scenari clamorosi: cosa accadrà al primo giorno in Parlamento

Il sondaggio della Ghisleri, poi, vede Fratelli d'Italia primo partito col 24,6% dei consensi e un incremento dell'1,1% rispetto al 22 luglio scorso. A seguire il Pd di Letta col 23,1 e un incremento dello 0,3 rispetto a un mese fa. Sotto ci sono la Lega di Salvini al 12,5% (-1,5) e il Movimento 5 Stelle col 12,3 (+3,1). Con riferimento a questi due partiti, la Ghisleri ha spiegato: "Viaggiano fianco a fianco con la differenza che mentre il partito di Conte è in rimonta, quello di Salvini cede consensi".

Berlinguer conferma: Pd in caduta libera e Meloni nello spazio, il sondaggio

Infine c'è anche la novità rappresentata da ItalExit di Gianluigi Paragone, che è al 2,8% dei consensi, dunque molto vicino alla soglia del 3%, la soglia di sbarramento che è necessario superare per entrare in Parlamento. Altro dato importante è quello relativo all'astensione. A tal proposito la direttrice di Euromedia Research scrive: "Le intenzioni di voto registrano ancora il 35,4% dell’elettorato indeciso. Questa percentuale si divide tra chi non sa ancora se andrà a votare (il 23,8% degli indecisi) e chi non sa quale forza politica votare (il 76,2% sempre degli indecisi). Su queste indicazioni si stima oggi un’affluenza compresa tra il 66% e il 70%".