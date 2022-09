Giorgia Meloni, la promessa: "Chico Forti, di tutto per riportarlo in Italia"

01 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni in campo per Chico Forti, il nostro connazionale condannato per omicidio nel 2000 e che, però, potrebbe essere stato incastrato. Un caso di cui Libero si è occupato a lungo, chiedendo la liberazione di Chico: sulla sua condanna, infatti, ci sono tante, troppe, ombre".

"Con Gianni Forti, zio di Chico Forti, vicenda che FdI segue da tanti anni. Ci battiamo perché questo italiano possa tornare in Italia", spiega la leader di Fratelli d'Italia in un video pubblicato sui social. A farle eco il padre di Chico, Gianni Forti: "Dopo 22 anni stiamo facendo l'impossibile per farlo, ma la soluzione sembra lontana nel tempo".

"Le istituzioni italiane si sono occupate della vicenda di Chico, con maggiori e minori fortune. Quello che posso dire è che un governo di centrodestra a guida FdI farebbe tutto quello che può per mandare avanti questo iter e per consentire a Chico almeno di vedere sua figlia", promette la Meloni.

"Dieci governi ci hanno detto che è una priorità occuparsi di Chico Forti. Spero che questa volta si giunga a una soluzione, 22 anni sono tanti. Recentemente abbiamo anche saputo che sta per diventare nonno...". "Almeno che possa vedere sua nipote, faremo quello che possiamo Gianni", conclude la leader di FdI.