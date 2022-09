Salvini insultato dal Pd Sensi: "Che fine devi fare sul raccordo anulare"

02 settembre 2022 a

Volano gli stracci tra Matteo Salvini e il deputato Pd, Filippo Sensi. O meglio, è il piddino ad insultare il leghista. Tutto nasce dalle interviste ad Hillary Clinton, presente al Festival di Venezia, pubblicate su Repubblica e Corriere della Sera. L'ex candidata democratica alla presidenza Usa, parlando del quadro politico italiano alla vigilia del voto, si appella ai nostri connazionali: "Non cedete ai polulsimo e alle ingerenze esterne". Già, contro la destra e il centrodestra. Scontato.

E le parole della moglie di Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, vengono commentate da Salvini, su Twitter: "La moglie di Clinton: Italiani, non cedete ai populismi e alle ingerenze esterne. Dice dall'estero... Si commenta da sola". Parole che come detto in premessa innescano la violenta reazione di Sensi, che indulge all'insulto contro il leghista: "Solo perché cominci il tuo tweet su Hillary con la moglie di meriteresti di stare in fila sul Raccordo per 9876 giorni di fila", spara ad alzo zero. Insomma, il consueto insulto gratuito.

Tant'è, Salvini prosegue la sua campagna elettorale. E nel corso della mattinata è nuovamente tornato anche sul tema della premiership. "Chi farà il presidente del Consiglio lo decideranno gli italiani e lo indicherà Sergio Mattarella", ha ribadito da Bologna, conversando con i giornalisti a margine della presentazione dei candidati in Emilia. E ancora, il leghista ha ricordato: "L'accordo del centrodestra è che chi prende un voto in più ha l'onore e l'onere come guida di questo Paese, poi sarà il presidente Mattarella a trasformare in realtà quella che è l'indicazione degli italiani", ha concluso Matteo Salvini.