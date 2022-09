Meloni e la banana: sfregio alla leader FdI, vergogna sul Fatto

02 settembre 2022 a

Giorgia Meloni è la grande protagonista dell’edizione del Fatto Quotidiano di venerdì 2 settembre. Il giornale diretto da Marco Travaglio le ha dedicato ben due vignette, di cui una in prima pagina, e un focus sul programma di Fratelli d’Italia, definito “agenda Dragoni” per una “sensibilità comune” che emerge tra Draghi e Meloni sui “temi strategici”.

Tornando alla vignetta pubblicata in prima pagina, e firmata da Riccardo Mannelli, ha suscitato diverse critiche perché una banana e due meloni disegnati a mo di sfregio accompagnano la scritta “si reimpenna il presidenzialismo”. Tornando invece al focus sul programma della Meloni, il Fatto scrive che l’aspirante premier “si muoverà in continuità sull’atlantismo, aiuti a Kiev ed energia: dirà sì ai rigassificatori. D’accordo con Draghi anche su Ita e condoni”. Quindi l’obiettivo della Meloni sarebbe quello di “rassicurare i mercati e le cancellerie”, agendo in “continuità con il governo Draghi”.

Poi c’è il capitolo della guerra in Ucraina, con Fdi che, sebbene sia stato all’opposizione, non è mai venuto meno al posizionamento internazionale: “Convintamente atlantista, rispetto degli impegni con la Nato (2% del Pil per le spese militari) e sostegno a Kiev con l'invio di armi. Un concetto che Meloni ha voluto ribadire sia nel programma della coalizione di centrodestra, ma anche nel programma del partito”.