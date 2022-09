Giorgia Meloni, Berlusconi: "Come la Merkel, anche lei a Palazzo Chigi..."

03 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi non ha nessun problema ad avere a Palazzo Chigi un premier donna, come potrebbe essere dopo queste elezioni Giorgia Meloni. "Osservo che nei Paesi europei sono stati quasi esclusivamente i partiti di centrodestra a portare una donna alla guida del governo: penso a Margareth Thatcher e poi a Theresa May nel Regno Unito, dove probabilmente sarà una donna, Liz Truss, anche il nuovo premier che si insedierà nei prossimi giorni a Downing Street. Tutte esponenti del Partito conservatore", ha detto il leader di Forza Italia in una intervista ad Amerca Oggi Tv. "Penso ad Angela Merkel, leader della Cdu, per molti anni cancelliere tedesco e statista più influente d’Europa. Il partito Cristiano democratico in Germania fa parte, come noi, del Partito popolare europeo, il centro moderato cristiano e liberale, alternativo alla sinistra", ha proseguito il Cav.

Quindi, "non ci sarebbe nulla di strano che, anche in Italia, fosse il centrodestra a indicare, per la prima volta, una donna a Palazzo Chigi". Del resto, ha concluso il Cavaliere, "in questa legislatura è stata proprio Forza Italia a esprimere, per la prima volta nella storia italiana, una donna alla seconda carica dello Stato, la presidenza del Senato. Voglio, però, aggiungere una considerazione: noi proporremo al bapo dello Stato il nome indicato da chi nel centrodestra avrà preso più voti alle elezioni. Non in quanto uomo o donna, ma in quanto leader scelto dagli italiani, per la prima volta dal 2008".