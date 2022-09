Lucia Azzolina a Mezz'ora in più? "Parla a vanvera": le bugie su Giorgia Meloni

04 settembre 2022 a

A Mezz’ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata - è intervenuta anche Lucia Azzolina, passata a Impegno Civico con Luigi Di Maio. L’ex ministra ha accusato i parlamentari di Giorgia Meloni di aver presentato emendamenti volti a distruggere il merito nella scuola. “Verrebbe da chiedersi da qualce pulpito arrivi la predica”, è stata la replica di Fratelli d’Italia.

“La verità, infatti, è esattamente il contrario di quello che sostiene la Azzolina - hanno dichiarato Paola Frassinetti ed Ella Bucalo - Fdi ha presentato numerosi emendamenti per difendere il merito e per contrastare quei concorsi a quiz che non certificano certo il merito oltre ad essere stati oggetto di molti ricorsi. L'ultimo esempio di mala gestione del Ministero e' il vergognoso concorso ordinario per i docenti delle secondarie dove sono stati proposti quesiti errati ed il Ministero e' stato costretto ad ammettere l’errore”.

“Nonostante le sue decisioni insostenibili sui banchi a rotelle - hanno aggiunto i parlamentari di Fdi - e le scelte sbagliate che in questa legislatura hanno scontentato tutto il mondo della scuola, l'ex Ministro Azzolina invece di fare una seria autocritica continua a lanciare accuse a vanvera forse proprio perché non ha nulla di serio e costruttivo da proporre”.