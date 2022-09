Sondaggio, Carlo Calenda scompare: ecco dove crolla, le ultime cifre

04 settembre 2022 a

Carlo Calenda ha l’abitudine di rilanciare qualsiasi sondaggio sia positivo nei confronti del terzo polo, specialmente se viene dato davanti a Forza Italia, che è uno dei principali competitor in vista delle elezioni del 25 settembre. Non tutte le rilevazioni concordano però sull’ascesa dell’alleanza formata da Calenda e Matteo Renzi. Ad esempio il sondaggio realizzato da Lab21.01 per affaritaliani.it non è molto generoso nei confronti del terzo polo.

Partendo dal presupposto che anche questa settimana è stata a vantaggio del centrodestra - la cui coalizione pesa il 48,1% (+0,1) contro il 31,5% (-0,6) di quella del centrosinistra a trazione Pd - la flessione fatta registrare dal terzo polo è abbastanza significativa: Calenda e Renzi sono infatti scesi al 6,5% (-0,4), che è comunque un discreto risultato ma lontano da quello sognato dai due leader politici, che vorrebbero arrivare in doppia cifra. Addirittura Calenda ha alzato ulteriormente l’asticella, dichiarando di voler andare a prendere anche il Movimento 5 Stelle e la Lega.

Intanto però non è detto che riesca a superare Forza Italia, che ha recuperato uno 0,4 questa settimana. Crescono anche Fratelli d’Italia (+0,3) e il Movimento 5 Stelle (+0,5). Per quanto concerne i singoli leader, il 23,6% degli intervistati vorrebbe Giorgia Meloni premier. A seguire Enrico Letta e Matteo Salvini, rispettivamente al 21,8% e al 21,7%. Scende invece Carlo Calenda, rilevato al 17,8%.