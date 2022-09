Sondaggio Mentana, "Meloni al massimo storico". Chi crolla

05 settembre 2022 a

Fratelli d'Italia al suo massimo storico. Nel sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, Giorgia Meloni sfonda la barriera del 25%, guadagnando un punto secco in una sola settimana e issandosi al 25,8% a poco meno di tre settimane dalle elezioni politiche. Si scava il solco sul secondo partito, il Pd, letteralmente cannibalizzato da Carlo Calenda al centro e da Movimento 5 Stelle e cespugli vari a sinistra: il partito guidato da Enrico Letta crolla e perde lo 0,9, scendendo al 21,4%. Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini prosegue il suo trend di lento calo, a favore evidentemente di FdI: -0,4 e 12,1 per cento. Bene invece Giuseppe Conte, che con un M5s votato all'opposizione guadagna lo 0,3 e sale così all'11,9 per cento.

Interessanti i movimenti al centro: Azione e Italia Viva, il Terzo Polo di Calenda e Renzi, rosicchiano lo 0,4 e arrivando al 7,2% scavalcano per la prima volta Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi scivolano al 6,7%, perdendo lo 0,3. A cavallo dello sbarramento, salgono i rossoverdi di Verdi e Sinistra Italiana (+0,2, al 4,2%) e +Europa (+0,4, all'1,9%) mentre "rischia" Italexit di Paragone, che cede lo 0,3 e scende al 3,1 per cento.

Decisivo, a questo punto, il quadro delle coalizioni: FdI conferma l'effetto "slavina interna": a fronte del boom meloniano, il centrodestra guadagna infatti appena lo 0,2, salendo comunque al 46,1 per cento. Netto il vantaggio sul centrosinistra (al 28,8%, -0,2), M5s e Terzo Polo. Paradossale ma non troppo: il "campo largo" sognato da Letta, fatti due conti, sarebbe a pochi decimi dal centrodestra unito.