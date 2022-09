Matteo Salvini rivela: "Ho visto i sondaggi, ecco dov'è la Lega"

06 settembre 2022 a

Matteo Salvini guarda al traguardo che si avvicina. Il 25 settembre è ormai dietro l'angolo e di fatto i sondaggi danno il centrodestra in netto vantaggio sul centrosinistra e dalle parti del Nazareno già si trema per il risultato elettorale che potrebbe arrivare tra meno di 20 giorni. Secondo l'ultima rilevazione Tecné per Controcorrente, il centrodestra avrebbe circa 21 punti di vantaggio sul centrosinistra.

Una quota abissale che potrebbe già scrivere oggi il finale di questa campagna elettorale durissima senza esclusione di colpi. E secondo le ultime rilevazioni, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sarebbe in testa con il oltre il 24 per cento, dietro ci sarebbe il Pd di Enrico Letta con il 21 per cento e sul podio la Lega con oltre il 12 per cento.

Ma Salvini, intervenendo a Radio Capital lascia intendere che il risultato elettorale del Carroccio potrebbe anche andare oltre quello stimato dai sondaggi e a chi in modo provocatorio parla di un Movimento Cinque Stelle sul podio a discapito della Lega, Salvini risponde in modo netto: "I sondaggi danno la Lega in salute e sopra il M5s. A me interessa che il centrodestra vinca. La Lega farà parte di questa vittoria e ho l’ambizione che prende un vota in più degli altri". Insomma il pericolo di un sorpasso da parte dei 5S non è mai stato reale e Salvini spiega bene qual è la verità sui sondaggi. Conte cerca di arrampicarsi con le armi del populismo, ma gli italiani non ci cascheranno per la seconda volta. L'esperienza di governo dei 5S è stata fallimentare.