Enrico Letta, "scenario da incubo": cosa rischia il Pd il 25 settembre

Enrico Letta, rivolgendosi ai 600 candidati del Pd lancia l'ennesimo allarme democratico. C'è il rischio "di far fare al Paese un salto nel vuoto per i prossimi anni. Il problema è oggettivo, riguarda la torsione ipermaggioritaria della legge elettorale. Questa legge elettorale congiunta con la riduzione del numero dei parlamentari crea un rischio che venga stravolta nei fatti la nostra costituzione, un rischio democratico che il Paese non ha mai vissuto come lo sta vivendo in questo momento".

In sostanza, avverte il segretario dem, "il 43% dei consensi si trasforma in un 70% dei seggi in Parlamento. Quello che sto dicendo non è una cosa assurda, ma possibile data la legge elettorale. E 70% dei seggi vuol dire poter stravolgere la nostra Costituzione eliminare qualsiasi forma di garanzia del nostro sistema. Vuol dire che la destra si eleggerebbe i giudici costituzionali come le pare, i membri del Csm come le pare. Vorrebbe dire uno stravolgimento totale del nostro sistema". E la sinistra fuori da tutto.

Insomma, "gli effetti" della legge elettorale potrebbero portare a "uno scenario da incubo per l'Italia. Un più 4% dato a Calenda o a Conte e tolto a noi oggi consentirebbero alla destra di superare il 70% di rappresentanza parlamentare. Viceversa quel 4% dato a noi vuol dire riportare la destra sotto il 55% e rendere di nuovo contendibili le elezioni. Tutto questo per quei 221 seggi uninominali dove si gioca la partita. Per fermare la destra ed evitare questo rischio democrazia c'è solo il voto per noi".