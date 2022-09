Omnibus, Francesco Boccia: "Calenda? Ha gettato la maschera, cosa farà"

06 settembre 2022 a

Dopo il 25 settembre Carlo Calenda e Matteo Renzi si separeranno. Ne è convinto Francesco Boccia, esponente di spicco del Partito Democratico. Intervenendo in diretta su Omnibus (La7) spiega che "Calenda ha messo su una federazione di partiti che non esistevano, nati in Parlamento a seguito di scissioni. Sta provando a superare la soglia di sbarramento alleandosi con chi capita, anche con la destra. Ma è evidente che dopo il 25 settembre Calenda e Renzi si divideranno perché è nel loro dna praticare scissioni".

Boccia è categorico anche nel sostenere l'indisponibilità del Pd, se il responso delle urne non dovesse essere così chiaro e si decidesse di formare un nuovo governo di larghe intese, d'unità nazionale. "Assolutamente indisponibile", dice il dem spiegando, come ha già detto Letta, che "non c'è nessuna possibilità che possa nascere un governo con tutti dentro. Si assumerà la responsabilità chi vincerà queste elezioni e noi stiamo facendo una campagna elettorale per vincerle e per non consentire a una destra che è chiaramente anti europea.Lo dimostrano i distinguo tra i leader del centro destra con Giorgia Meloni che cerca di prendere le distanze dalle parole di Matteo Salvini".