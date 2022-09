Omnibus, rissa tra Brugnaro e Boccia: "Non parlarne", "La prossima volta..."

07 settembre 2022 a

Botta e risposta tra Luigi Brugnaro (Noi Moderati) e Francesco Boccia (Pd) su Matteo Salvini in diretta su Omnibus (La7). "Non mi sembra bello parlare di una persona che non c'è", ha detto il sindaco di Venezia. "La prossima volta che lo incontri diglielo". Il nodo della discussione era l'Europa e Brugnaro cercava di parlare di quello che serve agli italiani, ma Boccia lo ha interrotto: "Ci troviamo in questa condizione per via di alcune scelte chiare fatte da alcuni leader politici. Sono tuoi alleati, ognuno fa le valutazioni che crede".

Brugnaro ha ripreso la parola e con molta calma e pacatezza ha risposto: "Francesco, l'Europa è un progetto che abbiamo tutti, ma che abbia delle distorsioni è innegabile, però se qualcuno lo dice viene chiamato nazionalista. Da persone ragionevoli, costruiamo insieme un piano. Se creiamo delle fratture profonde poi non riusciamo più a parlarci tra un mese e mezzo. In Europa oggettivamente ci sono delle distorsioni che vanno messe a posto".