Gas, Guido Crosetto: "Come una guerra", cosa rischia l'Italia

"Lo dirò sempre: se non ci sarà un intervento economico per fermare l’impatto delle bollette di gas ed energia su aziende e famiglie, salterà parte rilevante del tessuto economico e produttivo italiano": Guido Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, interviene sulla questione della crisi energetica, che da settimane sta preoccupando l'Italia e l'Europa intera. Soprattutto per via dei continui tira e molla da parte di Mosca.

Secondo Crosetto, se non si provvede subito a tamponare questa grave crisi, le conseguenze saranno drammatiche: "Un impatto sociale violento come una guerra ma diffuso ovunque nel Paese", ha scritto su Twitter. L'argomento è parecchio delicato. Tant'è che qualche ora fa Matteo Salvini ha lanciato un appello a tutti i leader politici: "Ai segretari degli altri partiti dico, domani ci vediamo a Roma e firmiamo un impegno comune - come hanno fatto in Germania - per bloccare immediatamente gli aumenti di luce e gas", ha detto in un'intervista a Radio Capital.

L'appello del segretario del Carroccio è stato subito raccolto da Carlo Calenda, leader di Azione, che su Twitter ha scritto: "Finalmente. Ci sono. Lo chiedo da 15 giorni". Sempre sullo stesso argomento, poi, Salvini è intervenuto anche su Twitter: "Chi è stato sanzionato sta guadagnando e chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. L'Europa deve intervenire per proteggere lavoratori, famiglie e imprese che stanno pagando caro l'aumento delle bollette del gas e della luce. Si faccia in fretta prima che sia troppo tardi".