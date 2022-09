Salvini cancella Roberto Speranza: "Mai più", basta una foto...

06 settembre 2022 a

Una cosa è certa: se il centrodestra vince le elezioni del 25 settembre, Roberto Speranza non sarà più ministro della Salute. Lo dice chiaro e tondo Matteo Salvini. Il leader della Lega pubblica infatti uno scatto su Twitter che parla chiaro. Qui si vede il ministro e sotto la frase: "Mai più speranza". Ma non è tutto. Salvini aggiunge: "Mai più Speranza. Farò di tutto affinché il prossimo ministro della Salute sia un medico che conosce il tema di cui si occupa. A me pare semplice buonsenso".

Dello stesso parere l'alleata Giorgia Meloni, che qualche giorno fa metteva nero su bianco gli obiettivi di Fratelli d'Italia: "Una delle prime cose che faremo ad inizio della prossima legislatura sarà quella di istituire una Commissione d'inchiesta sulla disastrosa gestione della pandemia. È arrivato il momento della trasparenza, ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità". Insomma la Meloni intende verificare l'operato di Speranza, tra lockdown e mascherine.

Ma Speranza è finito nel mirino anche delle famiglie delle vittime del virus: "Sono 375 i medici morti per Covid durante la pandemia, di questi la metà sono medici di famiglia e pediatri di libera scelta le cui famiglie ad oggi ancora non hanno ricevuto nessun ristoro - sono state le parole di Gennaro Avano, presidente dell'associazione 'Medici a mani nude' -. Eppure il ministro della Salute Roberto Speranza si era impegnato per un fondo da 15 milioni di euro rassicurando, anche durante un Question time a luglio, che era ferma intenzione del Governo procedere in tempi rapidi. Purtroppo non è stato così e le mogli, i mariti e i figli di quegli eroi sono stati dimenticati".