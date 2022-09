Matteo Salvini contro Enrico Letta: "Quello vive su Marte..."

06 settembre 2022 a

a

a

"Il nostro impegno è di arrivare al voto con un Paese in piedi, vivo. Un paese che lavora". Matteo Salvini in tour elettorale a San Daniele del Friuli torna a parlare del caro bollette e dell'energia: "Questo è un secondo Covid, un lockdown energetico, con migliaia di botteghe e aziende che chiudono. La politica si deve muovere". Il leader della Lega spiega che "non vuole vincere le elezioni per assegnare redditi di cittadinanza, assegni di disoccupazione, Naspi o cassa integrazione". "Quello che mi stupisce, mi sconforta e mi rende incredulo", puntualizza, "è che una parte della politica non capisce che l'emergenza è oggi e che l'emergenza è il carrello della spesa, le bollette".

Video su questo argomento Caro bollette, Salvini asfalta Di Maio. E sul centrodestra: "Avanti così"

Ecco allora l'invito al segretario del Partito democratico. "Invito Enrico Letta domani a firmare a quattro mani il decreto energia da 30 miliardi per bloccare gli aumenti di luce e gas", ha proposto Salvini spiegando che "l'unica emergenza che vedo in Italia è quella della disoccupazione, del freddo e della fame. Non vedo rischi di fascismo, razzismo e di altre robe strane". Quindi la stoccata al dem: "Letta vive su Marte", tuona Salvini spiegando che "se votano gli italiani non c'è nessun rischio per la democrazia perché il popolo è sovrano".