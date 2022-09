Laura Boldrini insulta Matteo Salvini: "La verità? Non si vergogna di nulla, perché..."

06 settembre 2022 a

Laura Boldrini va all'attacco e adesso mette nel mirino Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Secondo l'ex presdente della Camera, il leader di Italia Viva e quello del Movimento Cinque Stelle attaccano a testa bassa il Pd. Una mossa indigesta per la piddina che ora sfoga tutta la sua ira sui social con un post durissimo: "Gli attacchi sconsiderati di Conte e di Italia Viva al discorso di Letta a candidati e candidate non riescono a cancellare un dato incontrovertibile: il Pd è l’unico partito che, per la sua forza elettorale, può conquistare numerosi collegi uninominali. Per questo chi non vuole che vinca la destra dovrebbe evitare di dare il proprio voto a liste che non hanno speranza di eleggere il proprio candidato. Ci vuole tanto a capirlo?". Parole fortissime che accendono la campagna elettorale nel campo del centrosinistra.

A questo punto, dopo aver messo nel mirino Conte e Renzi passa al suo sport preferito, quello di attaccare Salvini: "L’accanimento di Matteo Salvini contro Roberto Speranza non ha alcun senso. Speranza è stato un ottimo ministro della salute durante la fase più drammatica e acuta della pandemia e ha gestito, durante il governo Draghi di cui la Lega faceva parte, l’uscita dalla fase emergenziale con lucidità e equilibrio".

E ancora: "La verità è che l’attacco di Salvini a Speranza è l’ennesima strizzatina d’occhio elettorale al mondo no vax. Del resto, ormai divorato dalla Meloni, per raggranellare qualche voto in più non si vergogna più di nulla". La solita retorica pur di difendere Speranza.