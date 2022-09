Giorgia Meloni rimprovera Letta: "Parole gravissime, chieda scusa"

06 settembre 2022 a

"Per me quella di Letta è una affermazione gravissima": Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1, ha criticato duramente il segretario del Partito democratico per le sue affermazioni su Polonia e Ungheria. Un paio di giorni fa, infatti, Letta - intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio - ha detto: "Se l’Italia avrà un governo che sta nella serie A europea con Francia, Germania, Spagna, Bruxelles sarà una cosa positiva. Se invece sarà nella serie B europea con Ungheria e Polonia come interlocutori principali io dico che sarà peggio per l’Italia".

Le sue dichiarazioni non hanno fatto piacere alla leader di Fratelli d'Italia, che quindi ha controbattuto: "Loro immaginano la Ue come un club. L'attacco alla Polonia è gravissimo, perché è la nazione più esposta con la Russia, si fa avere a Putin il messaggio che a noi della Polonia non ce ne frega nulla". Di qui l'appello rivolto direttamente al suo avversario: "Letta chieda scusa alla Polonia".

Infine, continuando a sottolineare la debolezza del Pd, la Meloni ha fatto notare un dettaglio non proprio insignificante: "Mi sono resa conto che nel programma del Pd si parla di me, di Giorgia Meloni. Se io smetto di fare politica non hanno un programma".