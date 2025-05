L'Aria Che Tira, Gasparri smonta il dem Romano con un gesto: cosa mostra

Volano stracci tra Maurizio Gasparri e Paolo Romano. Il senatore di Forza Italia e il consigliere del Pd non se le mandano a dire. L'occasione? La puntata de L'Aria Che Tira in onda lunedì 19 maggio su La7. "Io capisco che dopo la Rai, lei vuole fare i servizi anche per La7 così la disinformazione l'abbiamo portata davvero ovunque", esordisce con una provocazione il dem. Ma Gasparri non ci sta: "In Rai i servizi li fa Ranucci dicendo menzogne, non li faccio io".

E ancora, sempre Romano: "Se stesse zitto due secondi le farebbe bene nella vita, io sto cercando di parlare da tre minuti e lei non mi fa parlare. Meloni mente agli italiani, noi abbiamo un enorme problema di credibilità internazionale per un motivo: perché Meloni e Salvini hanno fatto il tifo e lustrato le scarpe per un anno in campagna elettorale a Trump dicendo che avrebbe migliorato il mondo e oggi abbiamo i dazi al 10 per cento. È chiaro che il resto d'Europa guardi con diffidenza chi supporta chi cerca di danneggiare i cittadini italiani ed europei. Questo è un problema politico".