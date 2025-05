Neanche i tg regionali animano i referendum

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TGR Rai) Butta male per Landini ed Elly Schlein e i loro referendum. A guardare i dati d’ascolto del day time di venerdì, le curve dovrebbero far preoccupare i comitati organizzatori. Succede che il blocco della Tgr, architrave dell’audience di Rai3 assieme al Tg3, lascia alle rubriche referendarie un tesoretto del 7/8% di share. Una fascia tradizionalmente forte della Terza Rete che dovrebbe avere la funzione di drenare interesse sui referendum abrogativi dell’8/9 giugno. Ma purtroppo per i promotori i dati sono shock. Tgr Leonardo, il magazine scientifico nonché uno dei brand più identitari delle testate regionali, consegna alla rubrica un 8% che in un attimo crolla al 3.5%. Vero che in studio a discettare del quesito n. 4 sulla sicurezza sul lavoro, con la moderazione di Carla Macrellino, non c’erano big: Alfredo D’Attorre (Pd), Marta Schifone (FdI), l’ex segretaria generale Fiom Francesca Re David e Antonio De Santis (Azione Popolari Europeisti Riformatori) han fatto quel che han potuto. Ma a colpire è la fuga anche nelle regioni bacino della sinistra.