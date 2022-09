Piazzapulita, il sondaggio Index: Giorgia Meloni vola, mai viste cifre così

09 settembre 2022 a

a

a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni vola. Nel sondaggio di Index Research illustrato da Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita, su La7, nella puntata dell'8 settembre, FdI è al 26,5 per cento, più 3,9 per cento rispetto al 26 maggio. Al secondo posto si trova il Partito democratico di Enrico Letta che cala al 21,1 per cento. Il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte guadagna un punto e mezzo e risale al 14 per cento, la Lega di Matteo Salvini ora è data all'11 per cento, ma per altri istituti di sondaggi sarebbe al 15 per cento.

Qui il sondaggio di Index Research a PiazzaPulita

Per quanto riguarda gli altri partiti, il terzo polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi raggiunge il 7,2 per cento. Forza Italia di Silvio Berlusconi perde un punto percentuale e scende al 7 per cento. Verdi e Sinistra Italiana sono dati al 4 per cento mentre Italexit di Gianluigi Paragone sarebbe in crescita al 3 per cento.

Infine, al 2 per cento troviamo +Europa di Emma Bonino, Noi moderati di Maurizio Lupi è all'1,1 per cento e Impegno civico di Luigi Di Maio allo 0,9 per cento. Gli indecisi e gli astenuti rappresentano ben il 39 per cento degli intervistati.