Giorgia Meloni, Alessandra Ghisleri: "Vi dico fin dove può arrivare"

Giorgia Meloni potrebbe crescere ancora nei giorni che precedono le elezioni: lo sostiene Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. "È possibile che molte persone, ad oggi, non dichiarino il voto a FdI e che quindi il partito di Giorgia Meloni possa crescere ulteriormente, magari per il voto utile", ha detto in un'intervista all'Huffington Post. Poi ha aggiunto: "Molte sono ancora le carte in gioco, molte sono le possibilità. Di certo, il centrodestra è messo molto bene".

Secondo l'esperta, comunque, alla fine sul risultato del voto del 25 settembre un peso non indifferente sarà esercitato dall'astensionismo. Il numero di persone che deciderà di non recarsi alle urne potrebbe avere un grande impatto sull'esito finale. L'astensionismo, infatti, è definito dalla Ghisleri come un vero e proprio "fatto endemico" che "peserà molto".

Ad attraversare un buon momento sarebbe pure il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Che in questa campagna elettorale punta su alcuni dei più importanti cavalli di battaglia del partito, ovvero il reddito di cittadinanza e il Superbonus. "Se si fa una mappatura del reddito di cittadinanza si vede chiaramente che aderisce perfettamente al crescere del voto del M5S, soprattutto in Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia", ha spiegato la Ghisleri.