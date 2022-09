Stasera Italia, Vittorio Feltri: "Roba da vomitare", brutale schiaffo politico

13 settembre 2022 a

È un giudizio severo, persino brutale, quello che Vittorio Feltri dà alla campagna elettorale in corso. Ospite su Rete4 a Stasera Italia, il direttore di Libero, ha sentenziato senza giri di parole: "La campagna elettorale alla quale stiamo assistendo è qualcosa di vomitevole per cui è chiaro che anche i cittadini siano incerti sulla preferenza da dare a tizio o a caio".

Feltri ha spiegato che ci sono diversi motivi per cui molta gente è indecisa sul voto. Ad esempio, puntualizza il direttore "non esistono più le ideologie che dividevano l'opinione pubblica, ma che comunque la indirizzavano verso un partito o l'altro, in un modo molto rigido. Oggi", fa notare Feltri, "tutto questo non c'è più per cui si tratta di scegliere anche in base alla campagna elettorale". E la campagna elettorale estiva che ci porterà al voto il 25 settembre "è qualcosa di vomitevole". Quanto all'astensionismo per Feltri "quel 30% di persone che non voteranno non sarà decisivo". E spiega: "Da molti anni la poca voglia di votare ha preso gli italiani, quindi si va avanti con un sistema che conosciamo".