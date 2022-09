Fondi russi, "a 10 giorni dal voto...": sospetti sulla "manina" Usa, l'ambasciatore nel mirino

14 settembre 2022 a

Mentre fonti di intelligence americane sostengono che non risulterebbe "niente di specifico sull'Italia" in relazione alle indiscrezioni sul rapporto dei Servizi segreti Usa che parlano di 300 milioni di fondi russi destinati a partiti stranieri in oltre 20 Paesi, in Italia la Lega di Matteo Salvini e anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sono già finiti sotto accusa.

"Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, dinaro o dollari dalla Russia. L’unica cosa che ho portato a casa da Mosca l’ultima volta che ci sono andato è stata Masha e Orso per mia figlia", sbotta il segretario del Carroccio durante una intervista a Rtl 102.5. "Strano che a dieci giorni dal voto arrivino queste fake news, sono dieci anni che ci sono inchieste e non hanno mai trovato nulla perché non c’è nulla". E ancora, dice Salvini: "Se deve intervenire il Copasir? Facciano quello che vogliono, approfondiscano, chiedano. Io non ho mai preso un rublo, chi aiuta la Lega lo fa in Italia".

E anche Giorgia Meloni è costretta a replicare alle accuse che sono scattate contro FdI come un riflesso pavoloviano: "Sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento. Sono certa che Fratelli d’Italia non prenda soldi da stranieri. Querelo la Repubblica e l'ambasciatore Volker", annuncia la leader di Fratelli d’Italia intervistata a Radio 24.

Del resto anche il presidente del Copasi Adolfo Urso, intervenendo ad Agorà, su Rai 3, spiega: "Mi sono confrontato con l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli" sul rapporto dell’ intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della Russia a partiti di Paesi esteri "e al momento non esistono notizie che ci sia l’Italia" tra i Paesi coinvolti. Il Copasir si riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì. "Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del Comitato, penso si terrà venerdì. Il Comitato si riunirà con l’audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altre notizie in merito".