Meloni azzera Letta: "Ridicolo, vuoi insegnarmi come essere donna?"

“Non basta essere donna per fare politiche per le donne”. Così Enrico Letta è tornato all’attacco di Giorgia Meloni. “Contano le proposte - ha aggiunto in un’intervista rilasciata a Grazia - e i fatti concreti che si mettono in campo. Per le donne la parola chiave è libertà”. Non si è fatta attendere la replica della leader di Fratelli d’Italia, che è lanciatissima verso la vittoria delle elezioni del 25 settembre.

“Enrico, ma veramente, dopo che hai tentato di spiegarmi come devo fare la destra, ora vuoi tentare di spiegarmi cosa significhi essere una donna? Ma ce l’hai un senso del ridicolo?”, è stata la dura risposta della Meloni per mezzo social. Tra l’altro gli attacchi di Letta nei suoi confronti sono continui: ne è arrivato un altro durante l’evento ‘FuZure: il futuro secondo la Generazione Z’, a cui ha preso parte anche il segretario del Pd. “Dire se vogliamo l'omologazione o la diversità è il vero confronto tra noi e la destra”.

“Da una parte - ha proseguito Letta - c'è chi vuole l'omologazione, la Meloni l'ha detto: Dio, patria e famiglia. E' un modello che ha autorizzato tanti soprusi. A me piace la diversità, dobbiamo valorizzare la diversità che è ricchezza, non disgregazione. La nostra idea è di una società che deve fare passi avanti, quella della destra è di una società che deve fare passi indietro. L'Italia è indietro sui diritti civili, il Parlamento non ha approvato il Ddl Zan, lo Ius schoale, la legge sul diritto al suicidio assistito come chiedeva la Corte costituzionale”.