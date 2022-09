Stasera Italia, la sparata di Di Maio: "Perché la vittoria della Meloni non è scontata"

15 settembre 2022 a

Luigi Di Maio ospite di Barbara Palombelli su Rete 4. Il ministro degli Esteri, nonché leader di Impegno Civico, si scaglia a Stasera Italia contro Giorgia Meloni. Il motivo? Le prossime elezioni: "Io non credo che il risultato sia scontato e che la Meloni vinca. C'è un 40 per cento che dice di non voler andare a votare, quindi si decide tutto settimana prossima". Da qui il suo ragionamento: "Quindi se quelle persone decidono di andare a votare, non c'è nessun risultato scontato sul Meloni premier". Finita qui? Neanche per sogno perché l'ex Cinque Stelle tira in ballo l'Europa: "Sono preoccupati perché la Meloni faceva parte di quel governo di Berlusconi che nel 2011 ci stava portando al fallimento".

Non diversa la situazione attuale, che vede gli italiani in seria difficoltà. "Loro - prosegue Di Maio - pagano le bollette, quei soldi vanno a Putin e ora veniamo sapere che forse Putin li dà ad alcuni partiti italiani. È una cosa molto delicata, magari c'è qualcuno che ci ha venduto a Putin ed è per questo che siamo così legati al suo gas".

Ma non finisce qui, perché il ministro punta il dito: "Se stiamo in queste condizioni è perché negli ultimi vent'anni si è reso l'Italia dipendente dal gas russo. Salvini - conclude - è contro il tetto massimo al prezzo gas: il tetto significa dire a Putin che non ci può vendere il gas a qualsiasi prezzo. Salvini dice, Putin fa i suoi prezzi e noi ci dobbiamo mettere soldi facendo debito, e facendo sfasciare i conti dello Stato. Propongo una commissione d'inchiesta che nella nuova legislatura faccia chiarezza: se c'è qualcuno che ha preso soldi dai russi lo dobbiamo sapere, perché vuol dire svendere l'Italia a quel signore che sta giocando con i rubinetti".