Dritto e Rovescio, Meloni smonta Letta: "Mi vuoi spiegare cosa vuol dire essere donna?"

16 settembre 2022 a

a

a

Potremmo definirlo un trionfo assoluto, quello portato a casa da Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4 a cui era ospite in collegamento nella serata di giovedì 15 settembre. La leader dei Fratelli d'Italia mette nel mirino la sinistra e il suo segretario, Enrico Letta, rispondendo ad alcuni degli ultimi attacchi - grotteschi - ricevuti nelle ultime ore.

"Poco rassicurante". La Gruber attacca la Meloni? E la Moratti la sistema: botta e risposta su La7

"Non so chi sceglieranno gli italiani il 25 settembre. Però... mi fa troppo ridere: la campagna che sta facendo la sinistra è anche se la Meloni è donna è nemica delle donne. Oggi ho letto un tweet di Letta che diceva: non basta essere donne per essere al fianco delle donne. E io gli ho risposto: Enrico, ma dopo che hai tentato di spiegarmi cos'è la destra ora mi vuoi spiegare anche cosa vuol dire essere una donna?", replica la Meloni, parole accolte da fragorosi applausi in studio. "Nella vita - riprende galvanizzata - c'è anche il senso della misura. Il problema è che se tu non sei di sinistra non sei niente, sono loro che decidono cosa puoi essere. Io sono donna come ritengo di dover vivere la mia femminilità. Alle donne di questa nazione dico: leggete il programma di Fratelli d'Italia", sottolinea.

"Se lo fanno, Forza Italia fuori dal governo". Berlusconi, ultimatum a Meloni e Salvini

E ancora, a stretto giro di posta aggiunge: "Con FdI al governo, secondo Letta, arrivano le dieci piaghe d'Egitto. Questa è una grave forma di irresponsabilità. Io negli ultimi due anni non ho rilasciato un'intervista alla stampa internazionale. Sa perché? Perché stavo all'opposizione e non volevo parlare male del governo del mio paese. Semmai lo faccio in Parlamento, a casa mia. La sinistra è disposta a governare sulle macerie pur di governare. Io difendo sempre l'Italia prima di me stessa, il mio partito, i miei interessi e il resto", conclude Giorgia Meloni. E ancora applausi.