Mario Draghi: "Un ministro bravo come lui". Chi vuole nel prossimo governo

Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto aiuti tre, fa l'elogio di Daniele Franco. "Anche per questo decreto voglio fare i complimenti al ministro Franco, mi auguro che il prossimo governo abbia un ministro bravo come lui. Non vorrei essere troppo enfatico ma siamo riusciti a sostenere l'economia italiana in più di un anno e mezzo riducendo l'indebitamento, come credo non sia mai avvenuto dalla guerra a oggi in valore assoluto. Da tutti i punti di vista, è stata una manovra di politica economica che ha messo le basi di una crescita di più del 6% lo scorso anno, di più del 3% quest'anno. È stata una gestione esemplare"

E rispondendo a una domanda sulla possibilità di uno scostamento di bilancio, dice: "Non c'è motivo che si discosti se la crescita è accompagnata dall'equilibrio dei conti. Il ministro Franco ha appena detto che le risorse a dicembre ci sono. L'importante è che le riforme del Pnrr continuino, questo è l'ambiente favorevole alla crescita. La crescita non la fanno i governi, la crescita la fanno gli italiani".

"Abbiamo chiuso la prima parte dell'anno bene, meglio delle attese. Sul terzo trimestre vi sono evidenti segnali di rallentamento nel lato dell'industria ma il lato dei servizi mostra invece dei segnali più positivi", sottolinea il ministro dell'Economia Franco. "Quindi adesso vedremo come si chiuderà, però il terzo trimestre non è un trimestre di recessione".