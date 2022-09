Giorgia Meloni rompe gli indugi: "Ecco la mia squadra di governo"

17 settembre 2022 a

Giorgia Meloni è pronta per andare a Palazzo Chigi. Come sarà la sua squadra? È la stessa leader di Fratelli d'Italia a spiegarlo in un intervista alla festa nazionale della Confederazione Aepi al direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci. "Non ci possiamo permettere una squadra di governo debole. FdI ha una classe dirigente adeguata. In alcuni casi potremo valutare personalità, nel campo dei conservatori, che non sono state elette. Questo lo valuteremo in un secondo momento sulla base dei risultati elettorali. Dobbiamo trovare qualcosa di diverso rispetto a Toninelli...". Di sicuro, prosegue la Meloni, "se ci arriviamo noi il governo sarà politico, non fosse altro perché c'è una maggioranza chiara, un programma chiaro, una visione chiara. Ci sarà un presidente del Consiglio speriamo espressione della politica, ci saranno ministri politici".

Quindi la Meloni precisa: "Io voglio il meglio per questa Nazione, noi siamo in una fase in cui non possiamo permetterci di immaginare una squadra di governo debole. Abbiamo una situazione nella quale dobbiamo produrre il meglio che questa nazione offra, per cui se ci saranno competenze, persone che magari hanno fatto un percorso meno politico del nostro ma che sono le migliori per realizzare quella visione politica, non ho problemi e non mi faccio preclusioni di alcun genere".

Quanto all'alleanza con Salvini e Berlusconi "mi sento ottimista, credo non ci saranno problemi", aggiunge la Meloni. "Adesso può esserci qualche piccola polemica, ma è normale, perché siamo in campagna elettorale e ciascuno deve mostrare anche la propria diversità". E infine tira una bordata al leader del Terzo polo: "Mi fa sorridere Calenda che dice se si vota il centrodestra si vota la Meloni, se si vota per noi si vota Draghi: ma con quale maggioranza? Quindi Calenda ci sta dicendo che lui sta facendo la campagna elettorale contro il Pd e contro il M5s e poi si rimetterebbe con il Pd e con il M5s? Perché i numeri questo dicono, per cui bisogna essere chiari, perché questi sono giochetti che abbiamo già visto, diteci con quale maggioranza vi rimettereste insieme, il Pd, i Cinquestelle, con chi sono disposti a governare".