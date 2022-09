Silvio Berlusconi "sogna un clamoroso sorpasso": voci in Forza Italia

19 settembre 2022 a

a

a

Nella supermedia dei sondaggi del 9 settembre, l’ultima disponibile prima del “blackout” elettorale, Forza Italia era data al 7,8%, in calo soprattutto a vantaggio del terzo polo. Eppure quando mancano pochi giorni al fatidico appuntamento elettorale di domenica 25, all’interno del partito di Silvio Berlusconi si respira un certo ottimismo. Essendo i sondaggi vietati, bisogna basarsi unicamente sulle sensazioni, che in Forza Italia sono positive.

"Post-fascista, devi perdere": insulti tedeschi a Giorgia Meloni. E lei...

Stando a quanto riporta Affaritaliani.it, dai piani alti del partito di Berlusconi “spiegano che sognano il clamoroso sorpasso sulla Lega (e la doppia cifra) diventando così il secondo partito del centrodestra dietro, ovviamente Fratelli d’Italia. Fantapolitica? In Forza Italia ci credono, soprattutto - dicono - per il risultato nel Mezzogiorno e anche in alcune aree del Nord”. Un cauto ottimismo si respira però anche dalle parti della Lega, rinvigorita dal grande successo di Pontida. Chi invece teme una disfatta è il Pd, che ha condotto una campagna elettorale a tratti disastrosa.

"Gravissimo. Se sa, parli": Salvini ad alzo zero contro Draghi in diretta tv

Enrico Letta partiva praticamente appaiato alla Meloni ma rischia di non arrivare neanche al 20%, distrutto dalla competizione del terzo polo e soprattutto del Movimento 5 Stelle, che Giuseppe Conte ha riposizionato più a sinistra del Pd. Sempre secondo Affaritaliani.it, la speranza dei grillini è di effettuare il sorpasso ai dem: sarebbe clamoroso, dato che il M5s partiva sotto il 10% e invece potrebbe compiere un altro exploit, magari non fino al 20% ma di sicuro oltre al 15%.