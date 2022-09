Lorenzo Pregliasco, bomba sul voto: "Cosa accade con 5 punti in meno"

20 settembre 2022 a

Il silenzio dei sondaggi pesa su questa campagna elettorale. I partiti ma soprattutto gli elettori che andranno ai seggi domenica prossima navigano al buio. Da qualche settimana è calato un assordante silenzio sui dati delle intenzioni di voto che ha fatto perdere la bussola della competizione elettorale, ma va sottolineato che dando uno sguardo ai dati delle ultime rilevazioni prima del "blocco", il centrodestra aveva un tale margine di vantaggio (quasi 20 punti) che difficilmente sarà ribaltato col voto del 25 settembre.

Ma per capire cosa sta accadendo dietro le quinte e soprattutto quali sono le ultime novità che precedono il voto, bisogna dare uno sguardo anche ai tweet dei sondaggisti che sui social spesso lanciano qualche indizio sulla situazione attuale. Come vi abbiamo ricordato ieri, Lorenzo Pregliasco di YouTrend ha spiegato che circa il 10 per cento degli elettori sceglie solo una volta messo piede nel seggio per chi votare. E sempre Pregliasco ha sottolineato l'importanza del territorio negli ultimi giorni con un voto che si radicalizza sempre di più in base alle regioni.

E oggi su Twitter Pregliasco fornisce un nuovo indizio che potrebbe cambiare gli scenari, soprattutto nella grande partita dei seggi: "Con questo sistema elettorale, se una coalizione perde 5 punti potrebbe perdere pochi collegi uninominali (5 o 6 alla Camera, per esempio), ma molti più seggi nel proporzionale (13 o 14)". Insomma con 5 punti in meno potrebbe cambiare radicalmente il quadro del voto. Bisognerà attendere la sera del 25 settembre per capire quali saranno le vere conseguenze sul voto.