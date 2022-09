Silvio Berlusconi, indizio prima del voto: "Qualcosa si sta muovendo"

20 settembre 2022 a

I leader hanno solo pochi giorni per convincere gli elettori. E così ecco che la campagna elettorale cambia radicalmente. Un esempio? Silvio Berlusconi. Prima titubante sul reddito di cittadinanza, ora più convinto che mai di volerlo addirittura aumentare. "Estenderlo a tutti i cittadini che sono in povertà: 4,7 milioni di italiani", ha detto il numero uno di Fratelli d'Italia. Un'uscita non passata inosservata ad Antonio Polito, che sulle colonne del Corriere della Sera commenta così il cambio di rotta: "Qualcosa si sta muovendo. Forse tradisce il fatto che uno spostamento elettorale è in corso al Sud, nell'area di confine tra l'astensionismo e i destinatari del reddito di cittadinanza? E magari che Forza Italia ha bisogno vitale di una trasfusione di sangue meridionale per non cedere di schianto? Se ci abbiamo visto giusto, e qualcosa sta succedendo nel Mezzogiorno, chi ne è il beneficiario?".

L'indizio arriva dalle parole di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle, con i sondaggi che lo davano in forte crescita, appare più sicuro di sé. Il merito? Proprio il reddito di cittadinanza, su cui l'ex premier sta basando la sua campagna elettorale.

Ma non solo, perché Polito ricorda la promessa fatta a Giorgia Meloni di una "guerra civile" se viene abolito il cavallo di battaglia a Cinque Stelle. E a Matteo Renzi ha addirittura rivolto una sfida fisica: vediamo se hai il coraggio di venire al Sud senza scorta. Insomma, con i giorni che scorrono, i leader tirano fuori gli artigli: vedremo chi avrà la meglio.