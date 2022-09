Giorgia Meloni: "Per Fini il fascismo è il male assoluto? Non mi sono dissociata"

20 settembre 2022 a

Giorgia Meloni ancora una volta deve chiarire la sua posizione sul fascismo. La leader di Fratelli d'Italia di fatto, intervistata su Rainews, ha dovuto mettere ancora una volta le cose in chiaro. A chi gli chiede se sia d'accordo con Fini che ha definito il fascismo "male assoluto", la Meloni dà una risposta che in pochissime parole travolge tutta la sinistra: "Guardi io ero dentro An quando Fini ha fatto quelle dichiarazioni, non mi pare di essermi dissociata". Una risposta chiara che ancora una volta toglie qualunque dubbio sull'appartenenza politica della Meloni. La leader di Fratelli d'Italia è ancora ai valori della destra e più volte ha spiegato di non avere nulla a che fare con il fascismo. Ma per la sinistra tutto ciò non basta. Fa comodo infangare la leader del partito che è in testa nei sondaggi per andare a colpire con la retorica chi ha serie possibilità di vincere le elezioni.

Poi sugli scenari di governo ha affermato: "Questo lo valuteremo, poi non sto parlando di ministeri, squadra di governo, credo sia fuorviante in questa fase. Non vorrei che questo racconto che il centrodestra vince le elezioni servisse ad allontanare qualcuno dal voto. Delle poltrone parliamo dopo, la squadra di governo si fa tenendo conto dei risultati elettorali anche quella è una forma di democrazia". Infine ha parlato del rapporto con gli alleati di coalizione: "È normale che in una campagna elettorale ogni partito voglia segnalare la sua specificità - prosegue parlando dei rapporti di coalizione -. Fondamentalmente sui grandi temi siamo tutti d’accordo. Non credo che ci saranno dei problemi a trovare delle sintesi una volta che ci dovessimo trovare al governo insieme".