Andrea Crisanti: "Colpa di Draghi...". La frase che imbarazza il Pd

22 settembre 2022 a

a

a

Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia all'Università di Padova, è candidato con il Pd al Senato. E ha imbarazzato il Pd per le sue prese di posizione contro il governo guidato da Mario Draghi difeso invece dal segretario Enrico Letta. Per il professore, insomma, è colpa del governo Draghi se il centrodestra andrà a Palazzo Chigi: "Il risultato del governo Draghi potrebbe essere la vittoria di Giorgia Meloni, dobbiamo riprenderci quei voti", dice in una intervista a Il Fatto quotidiano; "Non conosco fino in fondo le ragioni della rottura tra Letta e Giuseppe Conte; Letta avrà avuto i suoi motivi legittimi, ma per me e per altri del Pd è difficile da comprendere: i programmi del Pd e dei 5S sono molto simili".

Enrico Letta, il ladro di concetti: poco serio (e poco patriottico)

Crisanti ha poi ribadito più volte che la sanità regionalizzata non va bene. Ma il Pd invece vuole l'autonomia differenziata. "Nel Pd possono esserci posizioni diverse, non è un partito comunista degli Anni 60. Per me è essenziale recidere totalmente il cordone ombelicale tra politica e sanità, che poi sia amministrata a livello regionale va bene. L'importante è separare chi decide da chi controlla, chi nomina da chi opera", spiega il professore. "Invece c'è una commistione totale, un mostro irresponsabile. Oggi i presidenti di Regione hanno a disposizione il budget sanitario e non rispondono a nessuno.

Bisogna trasformare le aziende sanitarie locali in fondazioni pubbliche indipendenti, in cui siano rappresentati cittadini, operatori sanitari e pazienti che devono nominare i dirigenti, staccati dalla politica".