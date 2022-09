Omnibus, Nordio umilia Putin: "Contro ogni legge umana e divina"

22 settembre 2022 a

"La posizione del centrodestra è chiarissima": Carlo Nordio, ospite di Omnibus su La7, parla della guerra in Ucraina, spiegando che la coalizione con cui è candidato condanna le azioni di Mosca. "L'aggressione del satrapo del Cremlino è contro ogni legge umana e divina". Poi ha aggiunto che il popolo attaccato va aiutato: "L'Ucraina va difesa con le armi perché le guerre si decidono sul campo di battaglia. Quando le guerre terminano con un negoziato è o perché uno dei due ha vinto sul campo o perché c'è stata una situazione di stallo". In ogni caso, la speranza è sempre quella che si arrivi alla pace: "È auspicabile che nei prossimi mesi le parti si mettano al tavolo e magari tutto resti come prima".

"Una cosa è sicura - ha continuato l'ex magistrato candidato con FdI alle prossime elezioni - l'Ucraina deve essere assistita con le armi e successivamente anche con diplomazia e sanzioni. L'Occidente e l'Italia in particolare devono essere schierati senza se e senza ma dalla sua parte. Le mire imperialiste di Putin sono chiarissime, le ha esposte in modo netto nel discorso del 24 febbraio, quando ha detto che l'Ucraina era un'espressione geografica frutto degli errori del comunismo leninista, che ha riconosciuto all'Ucraina una sorta di autonomia o di identità territoriale che invece prima non c'era".

Carlo Nordio a Omnibus, il video

Infine Nordio ha parlato anche del tema dello scostamento di bilancio: "La nostra posizione è chiara: va evitato perché siamo già troppo indebitati". Poi però ha aggiunto: "Poiché in questa situazione di scompenso nell'ambito europeo c'è chi guadagna, chi perde e chi rischia il collasso, è evidente che se vogliamo essere uniti una forma di compensazione interna va trovata: redistribuzione della tassazione fiscale, svincolo e scorporo del prezzo del gas da quello dell'elettricità. I modi ci sono".