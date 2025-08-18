Trump e Zelensky, "questa è per Melania": colpo di scena nello Studio ovale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la First Lady Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, in apertura dell'incontro nello Studio Ovale con quest'ultimo e i leader europei. Non c'è, Melania, ma la sua presenza è più forte che mai.

"Lei ha firmato una lettera indirizzata a Vladimir Putin riguardo ai nostri bambini rapiti", ha ricordato Zelensky, consegnando a sua volta una lettera di sua moglie, Olena Zelenska, anticipando che tratta dello stesso soggetto. Il riferimento è alla iniziativa della First Lady, sulla quale è tornato lo stesso Trump. Secondo il presidente americano, Putin "ha preso molto bene" la lettera di Melania sul dramma dei bambini rapiti in Ucraina.