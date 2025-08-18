Trump e Zelensky, "questa è per Melania": colpo di scena nello Studio ovale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la First Lady Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, in apertura dell'incontro nello Studio Ovale con quest'ultimo e i leader europei. Non c'è, Melania, ma la sua presenza è più forte che mai.
"Lei ha firmato una lettera indirizzata a Vladimir Putin riguardo ai nostri bambini rapiti", ha ricordato Zelensky, consegnando a sua volta una lettera di sua moglie, Olena Zelenska, anticipando che tratta dello stesso soggetto. Il riferimento è alla iniziativa della First Lady, sulla quale è tornato lo stesso Trump. Secondo il presidente americano, Putin "ha preso molto bene" la lettera di Melania sul dramma dei bambini rapiti in Ucraina.
Nelle scorse ore era stato lo stesso Trump a pubblicare sul social Truth il contenuto della missiva della moglie destinata al presidente russo. "Mr Putin, lei può da solo restaurare la melodica risata dei bambini - si legge -. Nel mondo di oggi alcuni bambini sono costretti a ridere in silenzio, non toccati dal buio che li circonda, in segno di sfida con le forze che possono reclamare il loro futuro".
E ancora: "Proteggendo l'innocenza di questi bambini, lei farà di più che servire solo la Russia servirà l'umanità stessa - ha scritto ancora la first lady di origini slovene - un'idea così ambiziosa trascende tutte le divisioni umane. E lei, Mr Putin, è in grado di rendere possibile oggi questa visione con un tratto di penna. E' il momento di farlo".
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy expresses his gratitude towards First Lady Melania Trump, for her peace letter written to Putin.— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) August 18, 2025
