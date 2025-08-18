Libero logo
Trump e Zelensky, "questa è per Melania": colpo di scena nello Studio ovale

lunedì 18 agosto 2025
2' di lettura

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la First Lady Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, in apertura dell'incontro nello Studio Ovale con quest'ultimo e i leader europei. Non c'è, Melania, ma la sua presenza è più forte che mai.

"Lei ha firmato una lettera indirizzata a Vladimir Putin riguardo ai nostri bambini rapiti", ha ricordato Zelensky, consegnando a sua volta una lettera di sua moglie, Olena Zelenska, anticipando che tratta dello stesso soggetto. Il riferimento è alla iniziativa della First Lady, sulla quale è tornato lo stesso Trump. Secondo il presidente americano, Putin "ha preso molto bene" la lettera di Melania sul dramma dei bambini rapiti in Ucraina.

Melania Trump, la lettera consegnata a Putin in Alaska: cosa ha scritto

Durante il summit in Alaska, Donald Trump ha consegnato a Vladimir Putin una lettera di Melania Trump, focalizzata sulla...

Nelle scorse ore era stato lo stesso Trump a pubblicare sul social Truth il contenuto della missiva della moglie destinata al presidente russo. "Mr Putin, lei può da solo restaurare la melodica risata dei bambini - si legge -. Nel mondo di oggi alcuni bambini sono costretti a ridere in silenzio, non toccati dal buio che li circonda, in segno di sfida con le forze che possono reclamare il loro futuro".

La lettera di Melania "Caro presidente Putin..."

Caro Presidente Putin Ogni bambino condivide gli stessi sogni silenziosi nel cuore, che sia nato per caso nella campagna...

E ancora: "Proteggendo l'innocenza di questi bambini, lei farà di più che servire solo la Russia servirà l'umanità stessa - ha scritto ancora la first lady di origini slovene - un'idea così ambiziosa trascende tutte le divisioni umane. E lei, Mr Putin, è in grado di rendere possibile oggi questa visione con un tratto di penna. E' il momento di farlo". 

