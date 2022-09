Giorgia Meloni attacca Letta: "Sputa sull'Italia per vincere le elezioni"

23 settembre 2022 a

Giorgia Meloni chiude il suo intervento alla kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia con cui conclude la campagna elettorale con un j'accuse che prende le mosse dal 'caso von der Leyen' di ieri 22 settembre e richiama in causa il segretario Pd: "Ursula Von der Leyen ha corretto la sua dichiarazione, per dire che non si riferiva all'Italia e alle elezioni italiane, ma c'è una responsabilità in questa cosa ed è della sinistra italiana che è andata in giro per tutto il mondo a sputare addosso alla sua nazione per cercare di vincere le elezioni. E questa è una cosa inaccettabile".

Quindi, al segretario del Partito democratico Letta, la leader di Fratelli d'Italia manda a dire: "Io non ho bisogno per fare campagna elettorale di parlare male dell'Italia, come fa Enrico Letta. Da due anni sono presidente dei conservatori europei, ma non ho mai fatto un’intervista a un giornale straniero, perché ero opposizione del governo e avrei dovuto parlare male dell’Italia".

E ancora, assicura la Meloni: "Se vinciamo salta il sistema di potere della sinistra. Perché loro non avevano un'egemonia culturale, ma un'egemonia di potere. Loro sono preoccupati con tutto il loro sistema di potere che potrebbe finire. In Italia si andava avanti soprattutto se avevi la tessera del Pd. Noi vogliamo che vada avanti chi se lo merita indipendentemente dalla tessera che ha in tasca".