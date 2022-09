Lorenzo Pregliasco rivela: "Cosa può accadere a Terzo Polo e 5S"

23 settembre 2022 a

Lorenzo Pregliasco, di Youtrend, a due giorni dalle elezioni politiche, scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter che con "il gioco paradossale di flussi geografici, alleanze e sistema elettorale", "c'è la possibilità che per ottenere il risultato auspicato dal Terzo polo (non-maggioranza e Draghi bis) la tattica migliore sia... votare le nemesi del Terzo polo, ossia i 5 Stelle (o PD e alleati)".

Più di questo, dato il silenzio elettorale, Pregliasco non può dire. Ma alle 23 di domenica i primi instant poll a cura di Quorum/YouTrend, insieme a una stima dei seggi nel nuovo Parlamento e nei collegi uninominali, saranno diffusi su SkyTg24. Più tardi, nel corso della notte, verrà diffuso invece un modello predittivo ('Previsione Real Time') sempre a cura di Quorum/Youtrend. Che darà vita anche al Seggiometro che consente ai lettori di visualizzare, attraverso gli algoritmi elettorali di YouTrend, come i dati percentuali nazionali dei partiti potrebbero tradursi in seggi alla Camera e al Senato.

Il voto poi, secondo Alessandra Ghisleri, potrebbe essere stravolto dal meteo. Domenica 25 settembre, giorno delle elezioni politiche, infatti, ci sarà il maltempo su tutta l'Italia e secondo la sondaggista questo "non è un problema" perché "potrebbe essere un vantaggio. Chi aveva deciso di fare una gita fuori porta, magari andrà a votare". La pioggia, osserva la direttrice di Euromedia Research, "potrebbe favorire l'accesso al voto. Vedo che le persone hanno messo molta attenzione al voto".