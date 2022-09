Matteo Salvini "buca" il silenzio elettorale: il video sul voto

24 settembre 2022 a

Silenzio elettorale, oggi sabato 24 settembre. I leader dei partiti politici sono obbligati al silenzio alla vigilia del voto per le elezioni politiche che si celebreranno domani, domenica 25 settembre.

Ma, è cosa nota, nel giorno del silenzio elettorale i social sono territorio "franco", o quasi. E così, ecco che Matteo Salvini, leader della Lega, "buca" il silenzio elettorale. Come? Con le istruzioni di voto: ecco cosa fare domani all'urna.

"Per votare basta una x sul simbolo della Lega", "solo una croce sul simbolo", spiega Salvini in un video allegato alle istruzioni testuali. "Il voto giusto che salva l'Italia e gli italiani è questo: una croce sul simbolo della Lega".

Dunque, nella serie di cinguettii, il numero uno del Carroccio ricorda: "Si vota solo domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 23.00. Le elezioni servono per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica". E ancora: "Per la prima volta in Italia, tutti i maggiorenni voteranno sia per la Camera che per il Senato, mentre in passato solamente chi aveva compiuto 25 anni poteva votare anche per il Senato".

Quindi, Salvini ricorda quali sono i documenti da portare al voto: "Non dimenticare di portare con te al seggio la carta d’identità e la tessera elettorale. Nota bene: se hai smarrito o completato la tessera elettorale, vai subito a rinnovarla nel tuo Comune. Gli uffici rimarranno comunque aperti anche durante il giorno del voto", conclude Salvini. E va sé, subito sono fioccate le polemiche: l'accusa a Salvini è di aver violato il silenzio elettorale spiegando come si vota.