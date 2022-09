Meloni, "Torno a casa, così gli elettori...": come ha sconvolto il seggio

25 settembre 2022 a

a

a

Niente voto per Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, a causa della ressa di fronte a cui si è trovata al seggio romano di via Beata Vergine del Carmelo, è costretta a rinviare. Non più dunque le 11 di mattina, ma le 22. Una scelta arrivata dalla stessa numero uno di FdI che ha preferito fare un passo indietro e agevolare gli elettori che si vogliono recare alle urne.

"Vista la presenza massiccia di operatori dell'informazione registrata questa mattina, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, voterà in serata a ridosso della chiusura delle urne per consentire ai cittadini iscritti al suo stesso seggio elettorale di poter esercitare il diritto di voto in tranquillità e senza subire disagi, assembramenti e rallentamenti". Questa la nota diffusa dal suo ufficio stampa.

Poi la Meloni si è lasciata andare a un siparietto con Pino Insegno. In un mini video postato su Instagram, prima appare il doppiatore che dice "Signori, verrà il giorno della sconfitta". Un attimo dopo appare la leader di FdI che aggiunge "Ma non è questo il giorno, sapete cosa fare!". Alle spalle si intravede un palco, che potrebbe essere quello della manifestazione di chiusura della campagna elettorale. E infatti il riferimento dei due è alla presentazione fatta qualche giorno fa a Piazza del Popolo.