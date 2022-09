FdI, febbre-Meloni e scene mai viste: cosa sta accadendo al quartier generale

25 settembre 2022 a

Tutti davanti all'Hotel Parco dei Principi. Mancano pochi minuti alla chiusura delle urne, la ressa cresce di fronte al quartier generale di Fratelli d'Italia. Per Giorgia Meloni e il suo partito, l'occasione della vita. Così come per il centrodestra, grande favorito in questa tornata elettorale. E così sono circa 400, tra italiani e stranieri, i giornalisti accreditati presso l'area stampa dell'albergo romano. Tutti, conferma l'Adnkronos, impegnati a seguire lo spoglio. Una marea umana che dà la cifra di quali siano le aspettative.

La Meloni per ovvie ragioni attira anche l'attenzione della stampa estera, con tv, radio e quotidiani in arrivo da ogni parte del mondo. Tra i presenti si contano addetti dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, dal Giappone all'Inghilterra, ma anche dalla Grecia, Portogallo, Olanda, Finlandia, Norvegia e Paesi del Sud America. Insomma, la platea dei lavoratori dell'informazione è la più vasta. In ogni caso la presenza straniera non è una novità.

Era già accaduto durante le elezioni del 2018. In quel caso l'albergo fu scelto dal Movimento 5 Stelle per seguire e commentare l'esito di una tornata elettorale che vide i pentastellati imporsi come partito di maggioranza relativa con il 33 per cento dei consensi. Che il luogo porti fortuna? Chissà. Certo è che ora nella sala conferenze dell'Hotel campeggia un palco, con alle spalle il logo del partito di Giorgia Meloni su uno sfondo bianco e blu, dove si può notare un grande nastro tricolore. Proprio la presenza massiccia di telecamere e giornalisti - ma in questo caso al seggio - ha costretto la leader di FdI a rimandare il voto. Prevista per le 11, la Meloni andrà invece a votare intorno alle 22 quando l'affluenza si attende essere più bassa.