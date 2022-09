Giorgia Meloni "prima donna premier": il trionfo nel mondo. Ma la Cnn...

25 settembre 2022 a

Giorgia Meloni adesso trionfa anche nel mondo. Dopo il risultato dei primi exit poll che arrivano in questi minuti che danno la coalizione del centrodestra in vantaggio netto sul centrosinistra e con un margine buono per poter governare, di fatto i siti del tutto il mondo incoronano in questo momento la leader di Fratelli d'Italia come prossimo premier. La stampa anglosassone e non solo quella che in queste settimane spesso ha attaccato la Meloni deve fare i conti con il risultato delle urne. "L’estrema destra verso la vittoria alle elezioni". È il titolo della breaking news della Bbc, secondo cui "Giorgia Meloni si avvia essere la prima premier donna in Italia, secondo gli exit poll". L’emittente britannica ricorda che un’Italia guidata dalla Meloni "allarmerà buona parte dell’Europa", mentre continua la guerra russa in Ucraina.

"La coalizione di destra ampiamente in testa", è il titolo del quotidiano francese Le Figaro sul sito, che fa una diretta dal voto, con i numeri degli exit poll. "Giorgia Meloni si avvia essere la premier più di destra italiana da Mussolini - exit poll", titola la Cnn nella sua breaking news dedicata alle elezioni, nella quale ricorda le origini fasciste di Fratelli d’Italia e il suo euroscetticismo. "L’ultradestra vince per la prima volta le elezioni in Italia", apre sul suo sito "El Pais", sottolineando "l’astensione storica" nel voto di oggi e parlando di "terremoto politico". La tedesca Faz parla della vittoria della "destra radicale".