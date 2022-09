Giorgia Meloni e il messaggio per il Colle: "Ecco che governo sarà"

26 settembre 2022 a

Giorgia Meloni adesso si gode la vittoria. Dopo aver analizzato i dati che danno come vincente in modo netto e chiaro il centrodestra, è salita sul palco del comitato elettorale per ringraziare gli elettori e spiegare quali sono gli obiettivi principali di questa nuova sfida che tocca al centrodestra e a Fratelli d'Italia. "Mi pare si possa dire che dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia", ha affermato la leader di FdI.

La Meloni ha poi aggiunto: "Gli italiani potranno avere finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne". E ancora: "La situazione del Paese in questo momento richiedo rispetto reciproco". Un'apertura al dialogo con tutte le forze politiche per il rilancio del Paese in una fase davvero difficile segnata dal caro bollette e dall'inflazione galoppante. La Meloni nel suo intervento ha voluto poi rivolgere un grazie ai suoi alleati, Silvio Berlusconi,

Matteo Salvini, Maurizio Lupi che "non si sono risparmiati in questa campagna elettorale". Poi ha voluto ringraziare Fratelli d'Italia e chi gli è stato vicino, anche la sua famiglia che l'ha sostenuta in questa lunga cavalcata. Poi Meloni ha voluto esprimere il suo rammarico per l'astensionismo che ha fatto registrare il minimo storico dal dopo guerra. Infine una frase dà il senso di questa vittoria: "Non siamo a un punto di arrivo, ma di partenza. Da domani dovremo mostrare il nostro valore. È il tempo della responsabilità perché l’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo".