Giorgia Meloni, mamma Anna: "Via subito quella vergogna del reddito M5s"

La mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore, dalla porta di casa alla Garbatella, raggiunta da Repubblica, attacca; "I titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista? Tutte baggianate. Adesso mi aspetto per prima cosa che mia figlia tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni e che dia quei soldi agli invalidi, ai malati, a chi ne ha bisogno davvero".

Per il resto si dice "contenta come qualsiasi madre che gioisce sei figli sono contenti di quello che fanno", "ci siamo sentite al telefono le ho fatto i complimenti. Niente di più". Ma non si è sbilanciata troppo la mamma della leader di Fratelli d'Italia che prima di parlare di sua figlia come futura presidente del Consiglio, dice: "Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire. Certo sono contenta". Anche perché Giorgia "ha fatto tutto da sola".

Quindi si augura che da premier la Meloni "elimini la vergogna del reddito di cittadinanza ai 18enni, che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi e dia quei soldi ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare".