Giorgia Meloni, ecco il toto-ministri: voce-bomba sulla squadra di governo

Quali saranno i ministri del prossimo governo, quasi sicuramente guidato da Giorgia Meloni? A nemmeno 24 ore di distanza dal trionfo certo del centrodestra, è già partito il toto-nomi. Stando a quanto scrive Tommaso Labate sul Corriere della Sera, Guido Crosetto sarebbe pronto a entrare nel prossimo esecutivo: "Due le possibili destinazioni finali: il ministero della Difesa oppure direttamente Palazzo Chigi, con i galloni di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio".

Francesco Lollobrigida, invece, potrebbe traslocare da Montecitorio, dove ha fatto il capogruppo nella scorsa legislatura, al governo. Per fare cosa? Potrebbe essere nominato titolare del ministero delle Infrastrutture, occupandosi così di un dipartimento non del tutto nuovo, visto che in passato è stato assessore regionale ai Trasporti del Lazio. A prendere il suo posto, alla guida del folto gruppo di deputati, potrebbe essere Giovanni Donzelli.

Per non dimenticare Giovanbattista Fazzolari, capo del centro studi di FdI, il quale potrebbe essere assegnato al vecchio ministero per l’Attuazione del programma di governo. In passato vi si alternarono alla guida vecchi big come Giuseppe Pisanu, Claudio Scajola, Stefano Caldoro e Gianfranco Rotondi.. Per quanto riguarda gli alleati, invece, a rientrare nel governo potrebbero essere i due leghisti Giancarlo Giorgetti e Giulia Bongiorno e il forzista nonché ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.