Di Battista, minacce e insulti a Di Maio: "Stai lontano, studia. E..."

Luigi Di Maio è fuori dal Parlamento. La sua nuova avventura dal nome di Impegno civico non ha portato bene al ministro uscente. Un fine carriera politica, almeno per ora, di cui non si dice entusiasta Alessandro Di Battista: "In tanti mi chiedete di Di Maio. Contrariamente a quanto possiate pensare - dice l'ex Cinque Stelle in un video rilanciato sui social -, non provo nessuna particolare gioia, mi dispiace anche un po' per lui però chi è causa del suo mal, pianga se stesso".

D'altronde, da ex leader pentastellato, Di Maio ha ben pensato di salutare tutti e tutto. Fin qui, nulla di diverso dai tanti transfughi della politica italiana. Se non fosse che è Dibba a spiegare il suo più grande errore: "Un consiglio non richiesto: si renda conto di quello che ha fatto negli ultimi anni, del fatto che ha allontanato molte persone che gli volevano bene in maniera disinteressata". Di Battista si lascia andare a un'amara profezia: "Molte persone di cui si è circondato stanno con lui solo per interesse. Saranno loro le prime ad allontanarsi e lasciarlo dopo il risultato che ha preso".

Da qui un'altra spontanea raccomandazione: "Stia lontano dalla politica, gli consiglio di studiare e di prendersi la laurea. Ossia di vivere la vita reale, perché c'è vita fuori dai palazzi, dal potere". Nonostante la lunga lista di indicazioni, Dibba tiene a precisare: "Non ci tengo a infierire". Sarà, ma qualche sassolino dalla scarpa Di Battista se l'è tolto eccome.