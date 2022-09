L'Aria che Tira, l'indiscrezione bomba su La Russa: per lui "poltronissima"

27 settembre 2022 a

Tra le ultime indiscrezioni che circolano sulle nomine del nuovo governo, ce n'è una che non è passata affatto inosservata, e cioè quella che assegnerebbe a Ignazio La Russa un ruolo super importante. Una poltronissima. La presidenza del Senato, che è anche la seconda carica dello Stato. A incalzarlo su questo, la conduttrice di L'Aria Che Tira su La7, Myrta Merlino. "Avrà un ruolo importante nel nuovo governo?" Subito la replica di La Russa. "Non lo so, giuro che non ne abbiamo mai parlato, ho una certa età e non ho ambizioni di vanità, per cui sinceramente farò quello che servirà al partito, dal nulla al tutto".

"Bene, io... mi fai rispondere?": La Russa, alta tensione con Myrta Merlino | Video

Però la Merlino, non soddisfatta della risposta evasiva, continua: "Sa perché glielo chiedo?" "Perché sta ascoltando anche Renato Schifani, ex presidente del Senato di centrodestra tra i 2008 e il 2013". E così la giornalista si rivolge direttamente a Schifani, per chiedergli consiglio su quale ruolo sia migliore, quasi come se volesse far presa su La Russa: "È meglio fare il presidente del Senato o il ministro?" Ma la risposta di Schifani non lascia dubbi: "Essere la seconda carica dello Stato è una carica unica e gratificante che ti dà la responsabilità di rappresentare lo Stato, ed è un'esperienza forte, senza precedenti, che non immaginavo di poter ricoprire e che mi ha anche cambiato".