L'aria che tira, Laura Boldrini deraglia: "Sono veramente esterrefatta"

"Io sono veramente esterrefatta della mancanza di reazione dei leader europei - ha detto la Boldrini a L'aria che tira su La7 -, tranne Sanchez. Perché questa è una ipoteca sul futuro. Allora io vorrei sapere come trovano i soldi , vorrei sapere quali sono i modi attraverso i quali questo governo si è impegnato intende trovare i soldi. Se noi non possiamo aumentare il debito pubblico e noi non possiamo aumentarlo, cosa vanno a tagliare? Quali tasse aggiuntive vanno a mettere? Questo Meloni deve venirci a dire in Parlamento perché lei si è presa la briga di sottostare a questo diktat senza battere ciglio ".

Laura Boldrini ha puntato il dito contro Giorgia Meloni sull'aumento della spesa militare previsto dalla Nato. L'ex prsidente della Camera ha attaccato tutti i leader europei. Tranne il socialista Sanchez, diventato ormai il nuovo idolo della sinistra italiana. Il benaltrismo della dem si spinge a tirare in ballo la sanità, la scuola e tutti quei temi citati sempre dai benpensanti. Tutto solo per attaccare il governo Meloni.

E ancora: "Ma senza riportare in Parlamento la sua posizione. Come pensa di far fronte a questo impegno? Questo è un modo poco serio di affrontare i temi. Se uno si impegna, poi si dà da fare. Se si deve fare, bisogna che dica in Parlamento come bisogna farlo perché il 'come' è lacrime e sangue. Meno sanità e meno scuola".