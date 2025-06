L'Aria che tira, Boldrini: "Generali? Eh, il cambiamento climatico non esiste..."

"Sembrerebbe che il collasso sia dovuto alle alte temperature": Francesco Magnani, conduttore de L'Aria che tira su La7, ha dato in diretta questo aggiornamento sul crollo dell'insegna di Generali sulla Torre Hadid di Milano, nel quartiere City Life. I tecnici al lavoro per mettere in sicurezza l'area non escludono che il cedimento sia stato causato dalle alte temperature di questi giorni.

In trasmissione, subito dopo che il conduttore ha finito di parlare, si è sentito in sottofondo un commento. "Eh, il cambiamento climatico non esiste...". Lo ha detto la deputata del Pd Laura Boldrini, ospite del talk, facendo ironia su chi non crede che il clima sia la causa di ogni problema nel mondo.