Giorgia Meloni, sondaggio-Pagnoncelli: soldi, schiaffo alla sinistra

L’economia è sicuramente un fattore molto importante per gli italiani, che si apprestano a vivere una stagione complicata, soprattutto dal punto di vista delle bollette. Al governo che nascerà sotto la guida di Giorgia Meloni spetterà l’arduo compito di far fronte alla crisi: stando ai sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli - e mostrati a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris - il 48% si dice tranquillo sul versante economico con la Meloni premier.

Il 35% mostra invece preoccupazione per i propri risparmi, ma la leader di Fdi andrà poi giudicata dalle azioni che sarà in grado di compiere una volta al governo. Pagnoncelli ci ha poi tenuto a sottolineare che i dati usciti dalle urne sono “molto alterati” dall’astensionismo: se nello specifico dell’economia un italiano su due ha fiducia nella Meloni, più in generale il 48% degli intervistati ritiene che non sia un bene che diventi presidente del Consiglio. A suo favore si è espresso invece il 39%, mentre il 13% non si è espresso.

Infine Pagnoncelli ha analizzato i flussi elettorali: dove ha preso i voti la Meloni? “Prevalentemente dalla Lega - ha spiegato il sondaggista - in parte da Forza Italia, ma questo significa che il perimetro del centrodestra rimane stabile. C’è però stato un flusso molto consistente di voti in uscita dalla Lega, che nel 2019 alle Europee aveva ottenuto il 39%”.